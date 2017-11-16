Сербия собирается признать Крым российской территорией

Сербские политики собираются признать полуостров Крым частью России, о чем рассказал Александр Шешель, депутат парламента Сербии, сообщает replyua.net со ссылкой на Известия.
Издание отмечает, что в радикальной партии Сербии подготовили заявление к новому заседанию парламента, где будет сказано о том, что нужно разделять насильственное отделение Косово и присоединение Крыма к РФ, и это совершенно разные вещи. «Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России. Поэтому наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией», - заявил депутат.
Кроме того, издание отметило, что в сербском правительстве уже заявили, что Белград не сможет так просто определиться с принадлежностью Крыма из-за проблем с Косово, и также желанием Сербии вступить в Европейский Союз. Ранее в Сербии заявляли о том, что никогда не смогут поддержать антироссийские санкции.