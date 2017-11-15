Разведка Германии: отношения с РФ не наладятся, при Путине Россия несет угрозу

Бруно Каль, глава немецкой Федеральной разведывательной службы, заявил о том, что пока у власти в РФ находится Владимир Путин, западные страны не смогут наладить отношения с Россией, поскольку она несет потенциальную угрозу для них.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Немецкую волну, Каль подчеркнул, что Западу и Украине нужно избавиться от иллюзий по поводу Крыма, и амбиции России при Путине будут только расти. По его словам, после учений, которые РФ проводила совместно с Беларусью, немецкая разведка отметила, что в РФ модернизировали вооружение, а также там теперь умело управляют войсками, и у западных стран это вызывает серьезное беспокойство. «Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы имеем в России, скорее, потенциальную угрозу. Россия является очень неудобным соседом», - подчеркнул глава немецкой разведки.
Также Каль добавил, что в политике безопасности путинская Россия увеличивает радиус действия, и самую большую потенциальную опасность представляет вооружение, размещенное в Калининграде, - речь идет о ракетах малой дальности.