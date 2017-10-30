Пучдемон получит политическое убежище в Бельгии

Тео Франкен, министр по вопросам иммиграции Бельгии, заявил о том, что его страна может предоставить политическое убежище Карлесу Пучдемону, главе Каталонии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, в Бельгии при этом подчеркнули, что политическое убежище для европейских политиков в этой стране не является чем-то сверхъестественным, поскольку Бельгия остается одним из немногих государств, которое регулярно предоставляет убежище гражданам Евросоюза. При этом министр отметил, что бельгийские власти понимают последствия этого решения и знают, что Испания может крайне негативно отнестись к тому, что Бельгия защитит Пучдемона.
«Понятно, что это поставит нас в трудную дипломатическую ситуацию с испанским правительством. Но по закону можно подать заявку на получение убежища в Бельгии. Запрос, как и другие заявки, будут рассмотрены объективно, правильно и независимо», - подчеркнул Франкен. Напомним, что власти ЕС дали понять, что никогда не признают независимость Каталонии. В случае «выхода» из Испании Каталония автоматически выйдет и из Евросоюза.