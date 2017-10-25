Блогер: дві держави домовились «дружити проти України» за нашою спиною

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За словами блогера Мирослав Гая, російські дипломати не залишають своїх спроб продемонструвати, що ніякої «міжнародної ізоляції» не існує, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, оприлюднений оглядачем у соціальній мережі.Так, блогер наголошує, що дипломатичні устремління Кремля спрямовані на те, щоб заявити про РФ як про серйозного світового гравця. Наприклад, російський президент Володимир Путін звинувачує Вашингтон у порушенні світового порядку, переходить на мову погроз і шантажу. Все це робиться для досягнення двох основних цілей: по-перше, щоб вийти з режиму міжнародної ізоляції, і, по-друге, для того щоб знайти собі союзників у створенні осередків дестабілізації у всьому світі.Зокрема, на досягнення цих цілей було спрямовано проведення Асамблеї Міжпарламентського союзу, яке відбулось тиждень тому у Санкт-Петербурзі. Як відзвітували російські ЗМІ, на захід зібрались представники 160 держав світу, але згодом цифру збільшили до 173. Ймовірно, було пораховано і «парламентарів» від ОРДЛО, Абхазії, Осетії, КНДР, Придністров’я та інших «незалежних держав». Тим не менш, на цьому заході Кремль активно демонстрував відсутність міжнародної ізоляції та налагоджував контакти. Наприклад, у рамках цього форуму росіяни та угорці домовились розширити двостороннє співробітництво на полях міжнародних організацій, а також зміцнити взаємини в освітній сфері. Відповідно, сторони домовились координувати зусилля з приводу дипломатичної та інформаційної протидії Україні, - зауважує блогер.