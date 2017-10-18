Кейт Миддлтон рассказала, когда родит третьего наследники королевского трона

Кейт Миддлтон родит третьего ребенка в апреле следующего года. Как сообщает replyua.net, такая информация появилась на официальной странице Кенсингтонского дворца в Твиттере.
В сообщении говорится о том, что о беременности Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, стало известно в начале сентября, и у нее и принца Уильяма родится уже третий ребенок. «Герцог и герцогиня Кембриджские с радостью подтверждают, что ждут появления малыша в апреле 2018 года», - говорится в сообщении представителей королевской семьи. Напомним, что двое детей Уильяма и Кейт – почти погодки. Принц Джордж появился на свет четыре года назад, а спустя два года герцогиня подарила супругу дочь Шарлотту. Сейчас принцессе чуть больше двух лет.
Когда третий малыш появится на свет, разница между всеми детьми будет составлять около двух лет. Представители королевской семьи пока держат в секрете пол будущего наследника.