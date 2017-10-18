Курц рассказал о дальнейшей роли Австрии в ЕС

Вчера, 17 октября, в интервью Deutsche Welle Себастьян Курц, который является главой консерваторов Австрии и министром иностранных дел этой страны, политическая сила которой стала победителем на досрочных выборах в австрийский парламент, заявил, что официальная Вена и в дальнейшем будет играть активную роль в Европейском Союзе, передает replyua.net. Кроме того, Курц подчеркнул, что он полностью осознает важность Австрии в ЕС. «Так как Вена занимает проевропейскую позицию, необходимо не просто отстаивать Европу, но и «быть активным игроком», рассказал политик.
По словам представителя Курца, глава Министерства иностранных дел Австрии планирует встретиться с лидерами европейских стран на саммите ЕС, который пройдет 19 октября в Брюсселе. Все встречи будут неформальными, так на сегодняшний день представителем Австрии в ЕС продолжает оставаться нынешний канцлер страны Кристиан Керн.
Согласно предварительной информации, Народная партия, которую возглавляет 31-летний министр иностранных дел Курц, получила 31,5% голосов избирателей. За крайне правую Партию свободы проголосовали 26%, а за Социал-демократическую партию – 26,9%.