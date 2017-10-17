В Евросоюзе выступили с важным заявлением по реформе образования в Украине

По словам высокого представителя Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что в Брюсселе не намерены ставить точку в вопросе принятого в Украине закона «Об образовании» и намерены продолжить обсуждение законов продолжится после выводов Венецианской комиссии. Об этом сообщает replyua.net.
«В сентябре мы уже выносили на обсуждение этот вопрос в неформальной обстановке, когда в Таллине проходила встреча, а также обсуждали его с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке во время двусторонней встречи. Мы достигли договоренности, что будем ждать выводов Венецианской комиссии, которую пригласили для экспертизы закона. С основой на это, мы будем продолжать диалог с украинской властью», – заявила Могерини.
Напомним, что 28 сентября официально вступил в действие принятый депутатами Верховной Рады закон «Об образовании», которым расширяется использование украинского языка в средних и высших учебных заведениях. Ряд стран, в частности, Венгрия и Румыния, резко раскритиковали данное нововведение.