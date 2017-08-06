Москва намагається налаштувати поляків проти українських заробітчан – експерти

У Росії прагнуть за будь-яку ціну зробити так, аби у Польщі почали негативно ставитися до заробітчан з України. Як передає replyua.net з посиланням на «Голос Америки», відповідну точку зору оприлюднили експерти вашингтонського аналітичного центру Center for European Policy Analysis (CEPA). Зокрема, наголошується, що підконтрольні Кремлю ЗМІ прагнуть поширити серед поляків неправдиву інформацію через імміграцію громадян України. «Їхньою метою є поділ та налаштування одне одного представників громадянського суспільства в обох країнах», - підкреслюється у матеріалі про те, як ЗМІ РФ діють у Польщі.
Окрім цього, зазначається, що посилення російською стороною інформаційної кампанії відбулося після того, як почав діяти безвізовий режим між ЄС та Україною, що, у свою чергу, призвело до збільшення потоку туристів з України до Євросоюзу.
«Безвіз жодним чином не компенсує втрати України від євроінтеграції; українські мігранти заберуть у поляків робочі місця; ті ж сили, які стимулювали міграцію з країн Африки, стимулюють міграцію до Польщі з України - ці та низка інших неправдивих тверджень розповсюджуються російськими ЗМІ, які працюють на польській території,- йдеться в статті аналітиків.