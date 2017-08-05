Ученые: экстремальная жара в Европе скоро начнет убивать людей

Сотрудники Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии представили новый доклад, согласно которому уже через несколько десятилетий в Европе начнется экстремальная жара, из-за которой люди будут погибать.
Как сообщает replyua.net, исследователи заявили, что к 2100 году из-за аномальной жары в европейских странах будут погибать не меньше 152 тысяч человек в год. По словам ученых, жара приведет к 99 процентам всех смертей от погоды, а больше всего пострадает южная Европа. Ученые также сообщили, что к аномальной жаре приведет выброс большого объема парникового газа, и, если власти стран никак не решат эту глобальную проблему, ежегодно из-за жары будут умирать минимум 152 тысячи человек.
Эксперты напомнили, что до 2000 года смертность из-за жары не превышала трех тысяч человек в год во всех странах Европы. Изменение климата является одной из крупнейших глобальных угроз для здоровья людей 21 века, и угроза для общества будет все больше связана с опасностью, связанной с погодой», - заявил один из авторов доклада.