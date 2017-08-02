Украинские туристы в Турции заразились опасным вирусом

Украинская семья, пребывающая в Анталии на отдыхе, заразилась опасным вирусом. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат Виталий Куприй, который является другом пострадавшего. Депутат, цитируя туриста, сообщил, что на отдых в Турцию семья приехала 20 июля, и спустя уже три дня младший ребенок заболел вирусом Коксаки. Впрочем, вначале медики не пояснили, что это такое.
«Затем уже все переболели, сейчас я уже заболел – у меня в течение четырех дней высокая температура до 40, затем на теле возник сыпь, размер которого с горох, к тому же, это все лопается. Еще у меня диарея. Точно так же было и со всеми другими моими родными» - написал друг депутата.
В то же самое время, сообщается, что сотрудники отеля плохо реагируют на эту ситуацию и не оказывают помощь. Туристы намерены возвращаться в Украину регулярным рейсом, из-за чего есть вероятность распространения вируса за пределы Турции. «Эта очень серьезная зараза. Период инкубационного периода от трех дней до месяца, и заражение возможно воздушно-капельным путем. И мы едем в Киев 3 августа», – пишет турист.