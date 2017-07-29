Фотограф из Франции показал, что может произойти, если не выбрасывать мусор ровно 4 года

Антуан Репессе, фотограф из Франции, специально не выбрасывал отходы из своей квартиры ровно четыре года, чтобы потом продемонстрировать, во что превратилось его жилье. Как передает replyua.net со ссылкой на его официальный сайт, Репессе не выбрасывал лишь те отходы, которые могут не разлагаться на протяжении многих лет – то есть, он не оставлял пищевые отходы.
Серия фотографий является призывом ко всем людям: фотограф показал, какое количество мусора может остаться на Земле после одного человека. Снимки Репессе впечатляют – он рассортировал отходы по нескольким «категориям» - отдельно собирал втулки, упаковку от бытовой химии, пакеты из-под молока и многое другое.
В общем фотографу удалось накопить 70 кубических метров мусора - 1600 бутылок молока, 4800 картонных основ от рулонов туалетной бумаги и 800 килограммов старых газет. Когда мусора накопилось достаточно, он пригласил для съемок нескольких людей, которых он заснял в своем доме на фоне всех отходов.