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У Чехії значно побільшало мігрантів з України

У Чехії значно побільшало мігрантів з України
До Чехії масово почали їхати трудові мігранти з України. Про це повідомили чеське міністерство закордонних справ, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

За даними МЗС Чехії, протягом січня-червня поточного року громадянам України видали вдвічі більше дозволів на офіційне працевлаштування на території Чехії, ніж за весь минулий рік загалом. Зокрема. відомо, що найбільш популярними для українців в Чехії є професії кухарів, слюсарів, швачок, а також водіїв громадського транспорту. У зв’язку зі збільшенням попиту, у зовнішньополітичному відомстві Чехії декілька разів вже збільшували квоти на видачу робочих карт для іноземних громадян. Наразі встановлено квоту у 10,2 тис. робочих карт. У відомстві також додали, що за останні 2 роки у чеських дипломатичних представництвах у Львові та Києві збільшилось число поданих заяв від українців у 10 разів.

Однак навіть на тлі таких повідомлень МЗС, чеські компанії все одно бідкаються на те, що до країни приїздить дуже мало заробітчан з України. Варто зауважити, що в 2016 році уряд Чехії видав спеціальний указ, який спрямований на те, щоб залучати з України кваліфіковані кадри.
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