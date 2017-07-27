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В Австрии дали печальный прогноз о будущем Турции

В Австрии дали печальный прогноз о будущем Турции
Кристиан Керн, канцлер Австрии, заявил о том, что Турция упустила последний шанс, и она никогда не сможет вступить в Евросоюз. Как передает replyua.net со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, австрийский канцлер отметил, что Турция не сможет стать членом ЕС по многим причинам, в том числе и по экономическим.

«Европа никогда не сможет переварить вступление Турции в Евросоюз хотя бы по чисто экономическим причинам. Как это должно выглядеть?», подчеркнул Керн и отметил, что европейские лидеры должны уже открыто выступить с заявлением о том, чтобы турецкие власти не надеялись на то, что Турция когда-нибудь сможет стать частью большой европейской семьи. По словам Керна, Анкара перешла уже все красные линии в вопросах, касающихся прав человека.

Напомним, что Европарламент потребовал остановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Однако, похоже, Реджеп Эрдоган, турецкий лидер, давно понял, что ЕС не «примет» Турцию. Ранее он заявлял о том, что Анкара «устала ждать» и выберет для себя другой путь.
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