Експертне співтовариство прокоментувало інформацію польського Центробанку та компанії Eurostat, згідно з якою, сучасна економіка Польщі не досягла б нинішніх високих показників розвитку, якби не заробітчани з України. Про це інформує replyua.net.
Зокрема, наголошується, що в даний час між офіційною Варшавою та Брюсселем спостерігається активна фаза конфлікту – економічна система Польщі, пристосувавшись до шоків, наразі дає цьому раду. Головною причиною цього є невисока вартість оплати праці – поляки в середньому заробляють у двічі менше, ніж їхні сусіди німці. Проте, за словами підприємців з Німеччини, які працюють у польських компаніях, насправді їхні співробітники у Польщі отримують вчетверо менше, ніж фахівці у ФРН. Як пояснив Івонe Хайдлер, котрий представляє Об'єднання німецьких машинобудівників і виробників промислового устаткування (VDMA), характерною ознакою ринку Польщі є його рухливість і динамізм.
Незважаючи на це, поляки масово почали шукати кращої долі за кордоном після приєднання Варшави до ЄС. Як не парадоксально, але саме війна в Україні допомогла у покращенні ситуації з робочою силою у Польщі, оскільки за останні три роки з Криму та Донбасу до сусідньої країни переїхало близько мільйона українців.