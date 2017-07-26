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Грібаускайте вітає нові санкції США проти РФ

Грібаускайте вітає нові санкції США проти РФ
Литовський президент Даля Грібаускайте попри критику керівництва Європейського Союзу привітала рішення Сполучених Штатів Америки запровадити нову хвилю санкційних обмежень проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Грібаускайте наголосила, що принципова позиція американського Конгресу є серйозним сигналом для Росії, що потурання енергетичним проектам Москви та втручання у внутрішні справи інших держав не буде.

Нагадаємо, раніше очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що в разі, якщо Вашингтон не перегляне своє рішення щодо антиросійських санкцій, то Брюссель буде змушений перейти до активних заходів у відповідь. Крім того, з офіційною заявою виступило і Міністерство закордонних справ Німеччини. У зовнішньополітичному відомстві ФРН зазначили, що прикриваючись санкціями, США прагнуть отримати економічну вигоду для американських енергетичних компаній. При цьому, у ЄС побоюються, що санкції США проти РФ зашкодять саме європейським енергетичним компаніям.
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