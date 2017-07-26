Смертельний «Синій кит» дістався вже Європи

Захоплення небезпечною суїцидальною грою «Синій кит», яка активно поширювалася в соціальних мережах Росії та України, виявили серед німецьких підлітків, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У Баварії було зафіксовано декілька випадків участі школярів у смертельній грі. В зв’язку з цим місцева поліція розповсюдила офіційне термінове звернення до батьків, в якій повідомляється про появу небезпечної гри, яка схиляє дітей до суїциду. Як зауважили у німецькій поліції, мова йде про «новий феномен на території Німеччини».
Слід відмітити, що якщо в країнах СНД «Синій кит» поширювався через соціальні мережі, зокрема російський сайт «Вконтакте», то в Німеччини окремі випадки розповсюдження небезпечної забави було зафіксовано в месенджері WhatsApp. Сценарій гри в Німеччини аналогічний і до інших відомих випадків: спочатку дитина отримує повідомлення з попередженням про гру, а згодом неповнолітні починають отримувати завдання, які спочатку здаються зовсім нешкідливими. Загалом налічується 50 завдань і останнє з них це самогубство.