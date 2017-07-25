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Лідери Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою щодо Донбасу

Лідери Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою щодо Донбасу
Німецький канцлер Ангела Меркель та новообраний президент Франції Еммануель Макрон виступили зі спільною заявою за результатами проведеної раніше телефонної конференції в нормандському форматі, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Зокрема, у повідомленні, оприлюдненому на сайті німецького уряду, зазначається, що Франція та ФРН пропонують перелік негайних кроків, щодо яких вдалося досягти згоди лідерів нормандської четвірки. Всі кроки націлені на те, щоб просуватися у процесі політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі. Сторони затвердили, що наразі необхідно припинити порушувати умови перемир’я, почати реалізацію комплексу заходів, спрямованих на те, щоб уникнути завдання шкоди об’єктам цивільної інфраструктури, а також відвернути ймовірну гуманітарну катастрофу в регіоні; відвести важке озброєння відповідно до того, як цього вимагають мінські домовленості та надати представникам СММ ОБСЄ безперешкодний доступ до всіх районів Донбасу.

Крім того, Меркель та Макрон звернулися до керівництва України та Росії з закликом, аби сторони почали працювати над взаємними кроками, які дозволять до кінця року відновити процес обміну полоненими за формулою «всіх на всіх». Також у повідомленні зазначається, що наступного місяця має відбутися зустріч радників глав держав та урядів Франції, Німеччини, України та Росії, після чого запланована ще одна телефонна конференція за участі Макрона, Меркель, Порошенка та Путіна.
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