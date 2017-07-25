Журналист: 26 июля в Евросоюзе будут обсуждать расширение антироссийских санкций

Рикард Йозвяк, журналист из Брюсселя, сообщает о том, что 26 июля послы государств Евросоюза планируют рассмотреть расширение антироссийских санкций.
Как информирует replyua.net, об этом брюссельский журналист сообщает на своей странице в Твиттере. По его словам, санкции против России могут быть введены из-за недавнего скандала с поставками немецких турбин в аннексированный Крым. «Послы стран Евросоюза обсудят, следует ли добавить четырех лиц в российский санкционный список из-за скандала с ветровыми турбинами в Крыму», отметил журналист. Напомним, что ранее агентство Рейтер проинформировало о том, что немецкие власти крайне возмущены произошедшем, и Германия предлагает ввести ограничения против российских физических лиц, а также компаний, которые так или иначе участвовали в закупке и дальнейшей поставке турбин Siemens на крымский полуостров, и делали они это в обход действующих против РФ санкций.
При этом в немецкой компании даже не подозревали о том, что турбины будут продаваться в Крым. Напомним, что сегодня в США тоже планируется рассмотреть расширение антироссийских санкций.