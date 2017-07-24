У ЄС ініціюють розширення антиросійських санкцій через турбіни Siemens

Німецька влада виступила ініціатором розширення санкцій проти Росії у зв’язку з поставками газових турбін Siemens до анексованого Криму. Як передає replyua.net, про це повідомили журналісти Reuters, посилаючись на два авторитетних джерела у Брюсселі. У відповідності до інформації одного з джерел, не виключено, що країни-члени ЄС винесуть дане питання на завтрашнє обговорення.
Зазначається, запровадження нових антиросійських санкцій передбачає одностайне рішення. До переліку обмежень можуть додати декількох російських громадян та юридичних осіб. «Маються на увазі чиновники російського енергетичного відомства та корпорації Технопромекспорт, яка переправляла обладнання на півострів», - зазначено у тексті повідомлення.
Варто нагадати, що на початку поточного року закордонні ЗМІ повідомили, що на територію Криму було доставлено турбіни Siemens, які були виготовлені на одному з підприємств Санкт-Петербурга, незважаючи на те, що з самого початку їх закуповували для того, щоб установити на заводі у місті Тамань. Сам факт постачання турбін німецького виробництва для кримських теплових електростанцій був би порушенням санкцій ЄС.