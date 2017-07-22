Берлін звернувся до турецької громади в Німеччині на тлі повідомлень про зміну курсу політики щодо Туреччини

На тлі загострення відносин між Німеччиною та Туреччиною, очільник німецького МЗС Зігмар Габріель звернувся до осіб з турецьким корінням, які проживають на території ФРН, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Лист було оприлюднено в суботу, 22липня і в ньому міститься німецько- та турецькомовна версії звернення МЗС Німеччини. У повідомленні зазначається, що попри стан німецько-турецьких відносин, особи, які проживають на території Німеччини незалежно з якими паспортом, залишаються частиною. Німеччини. Однак попри це офіційний Берлін «не може спостерігати за тим, як безневинних німців саджають за гради на території Туреччини». Саме цим і обумовлено рішення Німеччини з приводу зміни курсу політики щодо офіційної Анкари. Габріель наголосив, що це рішення не спрямоване конкретно проти людей на в Туреччині чи вихідців з Туреччини на території Німеччини. Турецька громада в ФРН вже відреагувала на цей лист, зазначивши, що вони високо оцінили «примирливі слова очільника МЗС Німеччини».
Нагадаємо, рішення змінити політику проти Німеччини у Берліні ухвалили після того, як на території Туреччини було заарештовано німецького правника, якого звинуватили у співробітництві з терористами.