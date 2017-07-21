Путін мав домовленості з владою Німеччини щодо турбін Siemens – ЗМІ

Російський президент Володимир Путін давав обіцянку владі Німеччини, що газові турбіни Siemens не будуть відправлятися на територію окупованого Росією Криму, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Таку інформацію поширили німецькі ЗМІ, посилаючись на власні джерела серед владних кіл. Як зазначають журналісти, у вересні минулого року Путін, зустрівшись в російській столиці, з Зігмаром Габріелем,який на той час очолював міністерство економіки та енергетики Німеччини, та послом ФРН в Росії Рюдігером фон Фрічем, пообіцяв їм, що куплені турбіни не будуть направлятися до Криму. Опісля Федеральний уряд начебто передав представника компанії Siemens інформації про досягнуті домовленості з росіянами. Щоправда нині офіційні представники Міністерства економіки та Міністерства закордонних справ Німеччини жодним чином ні підтвердили. Ні спростували ці дані, а представники компанії Siemens навпаки відмовилися коментувати такі відомості.
Нагадаємо раніше розгорнувся скандал через те, що німецька компанія Siemens продала Росії в обхід санкційним обмеженням 4 газові турбіни для Кримського півострова.