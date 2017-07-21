До Криму перемістили чотири турбіни, які постачалися для електростанції в Тамані – Siemens

Переміщені незаконним чином на територію анексованого Криму чотири установки газових турбін, які виготовила німецька корпорація Siemens, влітку було поставлено для експлуатації на електростанції у Тамані (РФ). Про це передає replyua.net з посиланням на прес-службу компанії. Так, за даними представників Siemens, у подальшому планується продовжити кримінальне провадження по відношенню до осіб компанії-клієнта (мається на увазі «Технопромекспорт»), на яких покладається відповідальність за переміщення турбін до Криму.
Компанія через судові позови хоче запобігти продовженню постачання у подальшому обладнання на півострів, незаконно анексований Москвою, та забезпечити повернення тих матеріалів, які вже було доставлено. «За ініціативою Siemens було припинено дію ліцензії з компаніями РФ щодо постачання обладнання для парогазових електростанцій», - йдеться в прес-релізі.
Як відомо, 5 числа поточного місяця кореспонденти Reuters, які, у свою чергу послалися на невідомі джерела, заявили, що дві турбіни виробництва Siemens прибули до порту окупованого Севастополя.