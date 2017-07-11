Французька столиця «поплила» - метро затоплене, дороги нагадують канали

В результаті гроз і злив, які накрили Париж 9 та 10 липня, в столиці Франції затопило 15 станцій метрополітену. Влада змушена була їх закрити, інформує replyua.net. Крім того, на міських вулицях було призупинено рух транспорту - дороги перетворилися в «канали». Лише за дві години в Парижі випало 6,6 сантиметра опадів. 9 липня став найбільш дощовим днем в історії Парижа з 1880 року. У понеділок метеорологи заявили про помаранчеве попередження для місцевих жителів. Служби екстреної допомоги Парижа, заявили, що з вечора неділі отримали понад 1 700 дзвінків пов'язаних із затопленням підвалів, гаражів.
Вчені попереджали, що глобальне потепління негативно вплине на атмосферний фронт Франції і збільшує шанси на сильні дощі в Парижі. Після палких вихідних, коли температура сягала 30 градусів Цельсія, прийшли потужні зливи. У соцмережах з'являються відеоролики, на яких видно наслідки стихії.
Нагадаємо, що після кількаденного проливного дощу, який обрушився на південно-західний Китай, в окрузі Чамдо (Тибет) звалився п'ятиповерховий житловий будинок. Він був побудований на березі річки Зиг, яка впадає в Янцзи. Повінь розмила фундамент будівлі, що призвело до його руйнування. На щастя, будівля була евакуйована, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.