Меркель: я довольна результатами саммита «Большой двадцатки»

Ангела Меркель, канцлер Германии, во время заключительной пресс-конференции, которая состоялась накануне вечером, заявила о том, что в целом она довольна результатами саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.
Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, канцлер подчеркнула, что она удовлетворена тем, что на заключительных переговорах лидеры стран пришли к единому мнению об открытых рынках и о противостоянии протекционизму. Кроме того, канцлер отметила позитив решение лидеров стран G20 о необходимости выполнения Парижского климатического соглашения, несмотря на то, что Соединенные Штаты подтвердили свой выход из договоренностей. Меркель подчеркнула, что, несмотря на позицию США, все остальные государства были единодушными в том, что необходимо реализовывать Парижские соглашения, и она очень этому рада.
Также во время пресс-конференции Ангела Меркель осудила те беспорядки, которые происходили в городе во время саммита, отметив, что люди, действующие так, как им вздумается, не могут быть частью демократического общества. Меркель поблагодарила полицейских за хорошую работу во время проведения саммита.