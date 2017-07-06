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Пономар про Трампа: це була історична промова

Пономар про Трампа: це була історична промова
Політичний оглядач Олег Пономар оцінив промову, виголошену президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у столиці Польщі, - про це replyua.net стало відомо з персональної сторінки експерта в соціальній мережі.

Так, за словами Пономаря, вся сьогоднішня промова господаря Білого дому була досить театральною та насиченою. Ймовірно, вона чимось скидалась на промову, виголошену свого часу Рональдом Рейганом у Західному Берліні – саме вона ознаменувала початок кінця Радянської імперії. Промова цілком фундаментальна – спрямована проти комунізму, за західні цінності, принципи та свободу.

Як висновок – Польща стане основним стовпом Східної Європи, союзу, який об’єднає держави від Балтійського до Чорного моря. Недарма на адресу Варшави прозвучали компліменти, були зроблені реверанси і навіть обіцянки кредитів та початку поставок високотехнологічних ракет «Патріот» – все це показник того, що Польща стане провідником політики Сполучених Штатів у Східній Європі. Але цю роль неможливо зіграти без напарника, без підтримки сусіда, друга та союзника. Наприклад, Ангелі Меркель потрібен Емануаль Макрон, а Варшаві необхідно створити союз з Україною, - наголошує оглядач.
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