У МЗС Великобританії засумнівалися у намірах Києва проводити реформи

Глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив про свій сумнів у тому, що влада України готова проводити рішучі реформи. Як передає replyua.net, таку точку зору Джонсон оприлюднив, відкриваючи міжнародну конференцію щодо реформ в Україні в Лондоні в четвер, 6 липня.
«Зараз я вам скажу мантру, яку багато разів доводилося чути: Україна протягом трьох років після революції зробила більше, ніж за десять років. Це правда. Однак чим далі, тим більше з’являється ознак того, що реформи носять досить нерішучий характер», - заявив Джонсон. Британський високопосадовець, зокрема, згадав про проблеми в проведенні судової реформи і змін у державній службі.
Борис Джонсон зазначив, що є шість напрямків, прогрес у яких найбільш важливий для міжнародних партнерів: це реформа виборчої системи, медична, судова, пенсійна, реформа держслужби і приватизація - і висловив надію на успіх перетворень в Україні. У той же час ключове значення, за його словами, має створення незалежної і неупередженої системи правосуддя. «До України лише тоді почнуть прибувати інвестори, коли вони переконаються у виконанні їхніх контрактів і буде чітко видно, що суд захистить їхні інтереси», - вважає Джонсон.