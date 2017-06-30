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У Нідерландах оприлюднено важливе рішення щодо катастрофи пейсу МН17 на Донбасі

У Нідерландах оприлюднено важливе рішення щодо катастрофи пейсу МН17 на Донбасі
Суд над винуватцями катастрофи лайнера Boeing 777 рейсу МН17, збитого в небі над Донбасом в липні 2014 року, може проходити в Нідерландах. Як передає replyua.net, про це повідомляє нідерландське видання RTL Nieuws з посиланням на власні національні та міжнародні джерела. «Нідерландський уряд незабаром буде обговорювати стратегію», - пише видання.

Відзначається, крім Нідерландів цю пропозицію повинні прийняти Україну, Австралія, Малайзія і Бельгія, які входять до Міжнародної спільну слідчу групу. Як пише видання, Нідерланди можуть стати «логічним вибором», беручи до уваги те, що більшість жертв були громадянами цієї країни.

Нагадаємо, що 13 травня 2015 роки команда Bellingcat опублікувала доповідь про участь російського 2-го автомобільного батальйону 69-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення (військова частина 11385) і 147-го автомобільного батальйону матеріального забезпечення в транспортуванні «Буків» 53-й зенітно-ракетної бригади в колоні, яка виїхала 23 червня 2014 року через селища Маршала Жукова під Курськом і прибула в Міллерово біля кордону з Україною 25 червня 2014 року. У цій колоні перевозили пуско-заряджаючу установку «Бук» з бортовим номером «332», раніше відому як «Бук 3х2». Команда Bellingcat публікувала різні доповіді, в яких стверджувала, що саме цією установкою «Бук» збили рейс 17 Малазійських авіаліній (MH17) 17 липня 2014 року.
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