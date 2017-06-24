У Лондоні виявили ще 27 багатоповерхівок з небезпечним облицюванням

Влада британської столиці повідомила, що в місті вдалося виявити 27 багатоповерхових будинків, які не відповідають нормам пожежної безпеки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
За даними посадовців, ці будинки облицьовані такими ж вогненебезпечними матеріалами, які мав будинок Гренфелл-тауер, що охопило вогнем напередодні. Днем раніше влада Лондона ухвалила рішення про евакуацію мешканців 650 квартир в 5 будинках в районі Камден. Таке рішення британські посадовці увалили через острах, що облицювання будівель також може становити велику загрозу в разі пожежі. Було встановлено, що було використано ті ж матеріали, як у багатоповерхівці Гренфелл-тауер, внаслідок пожежі в якій загинуло мінімум 79 осіб.
Представники влади району повідомили, що в найближчі 3-4 тижні в будівлях проведуть ремонтні роботи, в ході яких облицювання замінять. Жителів будинків на цей час пересилили до готелів та інших місць тимчасового розміщення. Щоправда відомо, що мешканці 85 квартир одного із житлових комплексів відмовились покидати власні домівки.