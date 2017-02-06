Джонсон зробив різку заяву щодо санкцій проти Росії

Великобританія наполягає на необхідності проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського союзу та на необхідності збереження антиросійських санкцій. Про це у понеділок, 6-го лютого, розповів міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон перед початком засідання, яке має пройти у Брюсселі, передає replyua.net.
«Головною темою зустрічі буде саме українське питання. Всі ми сьогодні дуже стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом на Донбасі. Британія буде наполягати на повному збереженні санкцій проти Російської Федерації. На сьогоднішній день немає жодних підстав для того, щоб робити якісь послаблення. Світ має зберігати свій тиск на Москву. Головне завдання – змусити РФ виконувати Мінські домовленості», - наголосив він.
Як відомо, перші антиросійські санкції були впроваджені Європейським союзом ще на початку весни 2014 року. Як повідомлялося раніше, у вересні минулого року ЄС продовжив санкції проти Росії до 15-го березня 2017 року. До санкційного списку входять 146 громадян Росії та 37 юридичних осіб. Санкції були впроваджені через незаконну анексію Росією українського Криму. На сьогоднішній день Російська Федерація дуже страждає від тиску санкцій, однак її лідери не поспішають дотримуватися Мінських угод.