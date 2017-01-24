Без разрешения парламента Brexit не состоится

Издание The Guardian сообщило о принятом решении Верховного суда Великобритании, в соответствии с которым отсутствие одобрения парламента страны на выход Соединенного королевства из Евросоюза является невозможным, передает replyua.net.
Таким образом, на планы британского правительства более активно проводить меры для выхода из Евросоюза наложили вето. По информации журналистов, решение судей по данному вопросу не было единогласным. Так, за его поддержку отдали свои голоса трое представителей суда, а трое были против. Помимо этого, принятое Верховным судом решение означает, что для выхода из ЕС официальный Лондон не должен заручаться поддержкой Шотландии.
Не так давно глава британского правительства Тереза Мэй сообщала о намерении правительства при любом раскладе сил вынести на голосование вопрос о Brexit в обеих палатах высшего законодательного органа страны. Она выражала полную уверенность в том, что большая часть депутатов поддержат это решение, но, как выяснилось, это была ошибка. В Верховный суд британской столицы был подан иск, в котором его авторы обжаловали выход Великобритании из ЕС без получения соответствующего согласия со стороны парламентариев.