валюта
СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Без разрешения парламента Brexit не состоится

Без разрешения парламента Brexit не состоится
Издание The Guardian сообщило о принятом решении Верховного суда Великобритании, в соответствии с которым отсутствие одобрения парламента страны на выход Соединенного королевства из Евросоюза является невозможным, передает replyua.net.

Таким образом, на планы британского правительства более активно проводить меры для выхода из Евросоюза наложили вето. По информации журналистов, решение судей по данному вопросу не было единогласным. Так, за его поддержку отдали свои голоса трое представителей суда, а трое были против. Помимо этого, принятое Верховным судом решение означает, что для выхода из ЕС официальный Лондон не должен заручаться поддержкой Шотландии.

Не так давно глава британского правительства Тереза Мэй сообщала о намерении правительства при любом раскладе сил вынести на голосование вопрос о Brexit в обеих палатах высшего законодательного органа страны. Она выражала полную уверенность в том, что большая часть депутатов поддержат это решение, но, как выяснилось, это была ошибка. В Верховный суд британской столицы был подан иск, в котором его авторы обжаловали выход Великобритании из ЕС без получения соответствующего согласия со стороны парламентариев.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным
Важное за сутки
23 янв 2017
51629

Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Эксперт организации «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский на cвоей странице в Facebook рассказал о главной проблеме Крыма, которая для России неразрешима. По словам эксперта, для опреснения

23 янв 2017
18212

Журналист: если сепаратисты настолько ненавидят Супрун, значит она на правильном пути

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сложно комментировать все слухи, которые связаны с деятельностью и. о. министра

23 янв 2017
17736

Эксперт: В России рано радовались – Трамп выполнил очередное свое предвыборное обещание

Как передает replyua.net, известный израильский политический обозреватель и эксперт на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнил очередное

24 янв 2017
10507

Американские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Специалисты из Соединенных Штатов призывают власти всех стран серьезно отнестись к их заявлению и готовиться к самому худшему, а также предпринимать все возможное ради спасения человечества. Как

23 янв 2017
7773

«Убирайтесь из страны»: премьер Нидерландов раскритиковал мигрантов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обрушился с критикой на приехавших в страну мигрантов, которые отказываются воспринимать ценности государства. По его мнению, если прибывшие мигранты не

Последние новости

Зрадники України завжди знаходять притулок у Росії

Порошенко зробив Путіну попередження

Эксперт назвал самый опасный период на Донбассе в текущем году

Безпорадність Садового

Ганапольский: захват собственности попами в России, - именно попами

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики здійснили масштабний мінометний обстріл

Кожзавод в Кременчуге продадут с молотка за долги

В Евросоюзе оптимистично смотрят на скорый «безвиз» для Украины

Гройсман обратился к украинцам с важным заявлением

Порошенко у Фінляндії: "Буду радий, якщо ЄС та США скасують санкції проти РФ..."

Без разрешения парламента Brexit не состоится

Комаровский: нужно выбирать «правильного» педиатра

У Києві перевіряють квартири, в яких немає лічильників на воду

В ГПУ напомнили Лещенко о необходимости прийти в суд

Нардеп: Трамп напрямую обратился к украинцам во время инаугурации

У Трампа есть время до мая, чтобы определиться с переводом посольства США в Иерусалим

Порошенко закликав Фінляндію допомогти звільнити заручників

Сыроед обвинила Банковую в мусорной осаде Львова

Батони - минуле століття. Під час обшуку в Кузьмина знайшли золоту лопату

Трамп объявил в США новый праздник в честь себя

 Новости за день