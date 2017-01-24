Брюссель обвинил Кремль в планах повлиять на выборы в ЕС

По информации украинской редакции DW, в ЕС обвинили российские власти в намерении оказать непосредственное влияние на выборы в странах Европы в текущем году, подобно тому, как это былово время предвыборной кампании в США, передает replyua.net. Соответствующая информация была предоставлена накануне представителем ЕС в ходе общения с журналистами. При этом европейский чиновник главный акцент сделал на содержание доклада East StratCom Taskforce, в подготовке которого принимали участие эксперты подразделения стратегической коммуникации внешнеполитической службы ЕС (EEAS).
В том числе, составителями доклада было констатировано минимум 2500 случаев, когда Кремль непосредственно предоставлял неправдивую информацию. Сотрудники внешнеполитического ведомства ЕС в беседе с журналистами Spiegel Online рассказали л проводимой кампании против ЕС, его принципов и политических деятелей, которая приобрела «невероятные масштабы».
Также сообщается, что среди главных тем российских информационных сюжетов является политика немецкого канцлера Ангелы Меркель, в особенности, ее точка зрения касаемо беженцев и санкций против РФ.