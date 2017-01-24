Депутат ЕС: Brexit даст шанс Евросоюзу объединиться

Руководитель процесса по Brexit, бывший премьер-министр Бельгии и депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что принятое Соединенным Королевством постановление о выходе из Евросоюза предоставит Европе шанс осуществить реформы и не допустить в будущем разрыва связей между оставшимися странами-членами ЕС, сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters.
В это же время он озвучил свое мнение по поводу избрания и назначения Дональда Трампа новым президентом Штатов, отметив, что это прыжок Белого дома к протекционизму, что «для Евросоюза является тревожным сигналом». При этом Верхофстадт заявил: «Разговоры по выходу Великобритании из состава ЕС – это отличный шанс не только обговорить и подписать новый договор и партнерство с Соединенным Королевством, а и подрегулировать то, для чего настало время, чтобы в Европе было реальное правительство».
Председатель Совета Европы Дональд Туск, 18 января делал заявление, что Брюссель находится в состоянии вести переговоры по выходу из Евросоюза Соединенного Королевства. Для старта таких процессов нужно всего официальное обращение столицы Британии. Как известно, в июне 2016-го жители Великобритании отдали 52 против 48 процентов голосов за то, чтобы выйти из Европейского Союза.