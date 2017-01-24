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В Евросоюзе готовятся ввести новые санкции против России

В Евросоюзе готовятся ввести новые санкции против России
Лидеры стан Евросоюза ждут от украинской стороны нового списка, который может привести к расширению пакета антироссийских санкций. В частности, санкции могут быть введены против российских граждан, которые причастны к преследованию крымских татар.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, такое заявление накануне прозвучало от Эмануэлиса Зингериса, депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы от Литвы. По его словам, Евросоюз хочет знать, кто причастен к преследованиям и убийствам проукраинских граждан, проживающих в Крыму. «Мы будем поднимать вопрос о введении санкций против этих граждан. Павлу Климкину нужно будет подписаться под списком, где значатся имена людей, занимающихся террором в Крыму», подчеркнул депутат.

Ольга Скрыпник, представитель крымской делегации, в свою очередь, заявила, что список уже разрабатывается, и скоро его передадут во внешнеполитическое ведомство Украины. «Список Сенцова у нас уже есть, и там все известные имена. В списке значатся имена представителей ФСБ и прокуратуры, а также следователи, которые причастны к похищениям, а также пыткам на крымском полуострове», подчеркнула Скрыпник.
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