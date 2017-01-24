В Польше рассекретили документы о пророссийском курсе в стране

Министерство иностранных дел Польши рассекретило документацию, которая была напечатана еще весной 2008 года, и в документах говорится о том, что Польша переходит на пророссийский курс. Как передает replyua.net со ссылкой на Wiadomosci, в секретном документе всего семь страниц, на которых подробно описан переход на пророссийский курс.
Документ называется «Тезисы о политике Польши по отношению к Украине и России». Отмечается, что об этом документе знали всего четыре человека, и они имели к нему доступ. Среди них значится и Радослав Сикорский, бывший министр иностранных дел. На первой странице сам Сикорский даже сделал примечание, сообщив о том, что считает такую программу «хорошей» для Польши. В документе сказано, что Россия стремится к возвращению статуса великой державы, и о том, что западные страны воспринимают РФ как главного и надежного союзника в борьбе с терроризмом.
Более того, авторы документа утверждают, что Россия – неиссякаемый источник сырья для экономики Запада. Витольд Ващиковский, глава МИД, уже заявил о том, что девять лет назад польские власти действительно собирались налаживать отношения с РФ и хотели отойти от проукраинской политики.