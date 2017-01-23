Лавров досі стурбований деякими заявами Порошенка

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров наголосив, що Україна має взяти під свій контроль втрачену частину східного кордону, яка наразі знаходиться під контролем проросійських бойовиків та Росії. Про це він розповів під час прес-конференції після завершення зустрічі з керівником МЗС Угорщини Петером Сиярто, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Ми акцентували свою увагу на значній схвильованості щодо останніх висловлювань українського президента Петра Порошенка, який безкомпромісно заявив, що Україна не збирається починати виконувати нічого з політичних пунктів Мінських домовленостей до того часу, поки не будуть виконані всі вимоги щодо забезпечення безпеки. При цьому Збройні сили України мають повернути повний контроль над своїм східним кордоном», - розповів глава зовнішньополітичного відомства Росії.
В той самий час він наголосив, що «така позиція українського лідера повністю суперечить вимогам Мінським угодам». Як повідомлялося раніше, заступник керівника ВРУ, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла про те, що Росія може почати шантажувати Україну умовами про вибори та амністію.