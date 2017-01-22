валюта
СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

У Меркель есть шансы остаться при власти – эксперт

У Меркель есть шансы остаться при власти – эксперт
До выборов в парламент Германии остается шесть месяцев и на сегодняшний день расклад политических сил для канцлера этой страны Ангелы Меркель в большей мере можно считать положительным. Как передает replyua.net, подобная точка зрения в интервью «Обозревателю» была озвучена одним из руководителей внешнеполитических программ и безопасности в мире Михаилом Пашковым.

Он отметил достаточно стабильный рейтинг руководителя Германии. «В общей сложности можно сказать, что Ангела Меркель сохраняет сильные позиции. Нынешний глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер не станет претендентом на должность федерального канцлера, так как он намерен вступить в борьбу за должность президента. В связи с этим можно предположить, что для Украины развитие ситуации в Германии будет иметь положительный характер, и это хорошо, поскольку позиция Меркель относительно украинского вопроса характеризуется четкостью и последовательностью.

Вместе с тем, продолжил Михаил Пашков, не стоит забывать об определенных рисках. Эксперт имеет в виду то, что в Германии растет рейтинг партии «Альтернатива для Германии», активизация евроскептических сил. Более того, по результатам последних местных выборов приходится констатировать факт ослабления рейтинга политсилы Меркель.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять
Важное за сутки
21 янв 2017
13079

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Під час інаугураційного процесу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа супроводжував підозрілий чоловік зі штучною рукою. Про це повідомили у одній із спільнот у соціальній мереж Фейсбук,

21 янв 2017
10793

У Путіна відреагували на слова Трампа щодо скасування санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу

Одночасне скорочення ядерного потенціалу в Сполучених Штатах та Російській Федерації неможлива процедура, оскільки це призведе до порушення ядерного паритету. Про це сьогодні, 21-го січня, заявив

Последние новости

Киев заработал 19 миллионов гривен за счет туристического сбора

Посол РФ в Литве резко прокомментировал строительство стены на границе

Дипломат: українців треба негайно рятувати, запустивши програму національної ідентичності

Растет число жертв в результате крушения поезда в Индии

Субсидии могут пересчитать без обращения граждан

У Меркель есть шансы остаться при власти – эксперт

Политолог оценил вероятность «сдачи» Трампом Украины Путину

Марин Ле Пен: Европе нужно проснуться и последовать примеру США

Спайсер рассказал о первых встречах Трампа с мировыми лидерами

Советник Порошенко озвучил оптимистический прогноз по США и Трампу

Россия своими действиями разрушает и уничтожает все, в том числе себя – блогер

Папа Римский Франциск заявил о появлении фашизма в Европе из-за популизма

Для возвращения Донбасса Украине нужна стратегия – Сергей Таран

Крушение поезда в Индии: десятки погибших, более ста пострадавших

Белковский: Трамп не сдаст Украину России полностью из-за своей прагматичности

У Трампа обвинили СМИ за «неправдивое» освещение инаугурации

Спасательная операция в Италии: живыми найдены 11 человек

Синоптик: Украину накроет антициклон «Бригитта»

Ученые: летом 2017 года человечество дождется прибытия НЛО

Бутусов: посты об эмиграции из Украины правдивы, но я не уеду и не сдамся

 Новости за день