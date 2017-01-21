Останні дані щодо ситуації зруйнованого готелю в Італії

Згідно з останніми даними правоохоронних органів, в результаті сходу лавини на готель в містечку Фаріндола в Італії загинуло п’ятеро людей. Про це сьогодні, 21-го січня, повідомляє видання «Ansa», передає replyua.net.
Крім того, у повідомленні зазначається, що наразі кількість підтверджених живих людей досягла одинадцяти. Уточнюється, що дев’тьох з них рятувальникам вже вдалося звільнити з-під завалів і двоє ще чекають на допомогу. «До цього моменту рятувальна операція проходить у досить складних погодних умовах», - наголосили у інформаційному листі. Також зазначається, що досі зниклими безвісти вважається 23 людини.
Як повідомлялося раніше, кількість виживших в результаті сходження лавини га готель в Італії досягла 10 осіб. Також повідомлялося, що 19 січня рятувальники знайшли тіла чотирьох загиблих та звільнили від снігового полону ще двох людей, які під час сходження лавини знаходилися неподалік від готелю. Наразі рятувальні операції продовжуються. За словами керівника служби цивільного захисту Італії Фабріціо Курчо, рятувальні бригади роблять все можливе, застосовують різноманітні методики виявлення людей під завалами споруди та снігу. Ведеться постійне дослідження місцевості.