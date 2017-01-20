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В итальянском отеле спасатели нашли выживших

В итальянском отеле спасатели нашли выживших
Сенсационная новость пришла из Италии несколько часов назад – спустя почти двое суток после схода снежной лавины в регионе Абруццо, в горном отеле, группа спасателей обнаружила шестерых выживших, передает replyua.net со ссылкой на Скай Ньюз.

Один из спасателей, работавший на месте завала, рассказал, что пока выживших не удается вытащить наружу, но они находятся в сознании и разговаривают с пожарниками. На место трагедии вылетели вертолеты, а пока спасатели работают с тройной отдачей, чтобы расчистить как можно больше снега в том месте, где находятся люди. Нужно отметить, что поисковые работы не прекращались даже ночью, но из-за сильнейших снегопадов спасатели пока не могут пробраться в отель и расчистить его. Лавина шириной в триста метров полностью накрыла четырехэтажный отель.

По некоторым данным, на месте трагедии могли находиться 35 человек. Двое мужчин были найдены живыми вчера, также спасатели обнаружили несколько тел погибших, судьба еще примерно двадцати человек неизвестна. Сигнал бедствия подали выжившие мужчины, которые на момент схода лавины находились на улице, а не в отеле. Причиной схода лавины стали сильные подземные толчки.
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