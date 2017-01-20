Спасатели продолжают поиски выживших в итальянском отеле

Мощная снежная лавина обрушилась на отель в горном районе Италии почти двое суток назад, однако спасатели не теряют надежду и говорят о том, что в гостинице могут быть выжившие, сообщает replyua.net со ссылкой на AFP. Поиски выживших затрудняют очень сложные погодные условия в регионе Абруццо.
Активные работы по поиску людей продолжались накануне вечером, однако они ничем не закончились. По словам спасателей, сегодня поисковые работы затрудняет сильнейший снегопад, перекрывший все дороги к отелю, который расположен в труднодоступной местности. По словам Филиппо Буббико, заместителя министра внутренних дел, с каждым часом шансы найти выживших уменьшаются, однако спасатели верят, что внутри отеля могут находиться выжившие. В настоящий момент к операции присоединились не только спасатели и пожарные, но и итальянская армия.
Накануне из-под завалов спасатели вытащили тела только 4 погибших. Также были найдены двое выживших мужчин. В момент схода лавины они стали единственными, кто находился не в отеле, а на улице. В общей сложности, в здании отеля могли находиться тридцать человек.