Огромная снежная лавина полностью накрыла гостиницу в Италии, - много погибших

Несколько часов назад телеканал RaiNews24 сообщил о том, что гостиницу Rigopiano di Farindola, расположенную в горном районе Италии, накрыла мощная снежная лавина, передает replyua.net. Согласно последним данным, в этом отеле могли находиться примерно двадцать постояльцев.
Трагедия произошла в горном массиве Гран-Сассо, в области Абруццо. Двум постояльцам отеля удалось дозвониться до спасателей и сообщить об инциденте. На телеканале отметили, что спасатели пытаются добраться до гостиницы, однако сделать это непросто – в горном районе очень много снега, все дороги замело. Родственники не могут дозвониться до постояльцев – ни один из телефонов давно не отвечает. Сейчас поступает информация о том, что погибли тридцать человек. Спасатели все-таки добрались до гостиницы и смогли попасть внутрь, где и обнаружили тела постояльцев и работников отеля.
Двое пострадавших чудом остались живы – в момент схода лавины они находились на улице. Сообщается, что им оказана медицинская помощь. По некоторой информации, среди постояльцев были дети, кроме того, пока не удается найти еще троих человек. Лавина сошла в результате мощного землетрясения, произошедшего накануне.