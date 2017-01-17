В МИД ЕС не поддержали предложение Трампа о переносе представительства США в Израиле

Главы внешнеполитических ведомств государств, входящих в состав Европейского Союза, не дают своего согласия на предложение нового американского лидера Дональда Трампа о переносе посольства Штатов в Израиле. Насколько известно, президент США предлагает перенести ведомство в Иерусалим. Как пишет Deutsche Welle, поводом боязни стал риск возрастания ожесточенных отношений с арабским населением.
Как информирует replyua.net, Федерика Могерини, которая является Верховным представителем Евросоюза по внешнеполитическим делам и вопросам безопасности, сделал заявление: «Чрезвычайно важно для нас всех иметь воздержание от действий в одностороннем порядке. Особенно это касается тех случаев, в результате которым могут быть последствия на серьезном уровне в огромных секторах общественного мнения в больших частях мира».
Насколько известно, Дональд Трамп, за которого во время президентских выборов в США свои голоса отдали большинство американцев, еще в ходе предвыборной кампании иллюстрировал не малый положительный интерес к Израилю. Тогда он обращался с призывом прекратить поселенческую деятельность. Кроме того новоизбранный президент тогда же дал обещание закрыть в Тель-Авиве американское посольство и открыть его в Иерусалиме.