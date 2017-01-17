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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

В ЕС опасаются возможного раскола из-за Марин Ле Пен

В ЕС опасаются возможного раскола из-за Марин Ле Пен
Глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский провел на днях встречу с лидером «Народного фронта», претендентом на должность французского президента Марин Ле Пен, передает replyua.net. По ее результатам польский министр пришел к выводу, что если Ле Пен станет следующим французским лидером, она радикальным способом изменит всю существующую структуру Евросоюза, результатом чего может стать раскол всей Европы. Более того, Ващиковский добавил, что политическая программа лидера «Национального фронта» не совпадает с политикой официальной Варшавы.

«Марин Ле Пен намерена коренным образом изменить ситуацию в Европе, провести коренную реформу в ЕС. Ей бы хотелось, чтобы Евросоюз стал полностью разоренной структурой, на которую бы не имели влияния ни США, ни Россия», - заявил Ващиковский. Также он заявил, что подобная перспектива для Польши неприемлема.

Как известно, недавно глава ультраправых Франции Марин Ле Пен отличилась несколькими скандальными заявлениями относительно аннексии Крыма Россией. В частности, она назвала ее совершенно законной и отвечающей волеизъявлению крымчан. Подобные слова вызвали негодование у украинских властей.
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