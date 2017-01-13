ЕС не стоит надеяться на поддержку США после прихода Трампа – Меркель

Странам-членам Евросоюза не нужно надеяться на то, что США будут оказывать в дальнейшем постоянную поддержку, добавив, что европейские страны в значительной мере обеспокоены неопределенностью внешней политики Дональда Трампа, официально вступающего в должность американского лидера 20 января. Как передает replyua.net, такое заявление озвучила канцлер Германии Ангела Меркель по окончанию состоявшейся в Брюсселе церемонии, на которой ей вручили титул почетного доктора.
«Если говорить о некоторых наших традиционных партнерах – в данном случае я имею в виду трансатлантические отношения – никто не может гарантировать, что в дальнейшем сотрудничество США и Евросоюза будет тесным», - уверена Меркель. Она также считает, что на сегодняшний день перед объединенной Европой стоят самые сложные вызовы за последние десятилетия, в частности, это касается военного конфликта в Украине. В то же время, канцлер Германии считает, что не нужно постоянно надеяться на то, что проблемы ЕС будет решать кто-то другой.
Не так давно Ангела Меркель заявляла, что Евросоюзу при проведении переговорного процесса о выходе Великобритании из данного геополитического объединения необходимо четко придерживаться единого фронта.