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Власти ЕС усилили меры безопасности в новогоднюю ночь

Власти ЕС усилили меры безопасности в новогоднюю ночь
Издание «Independent» сообщает, что европейские страны вынуждены были усилить меры безопасности в крупных городах в канун нового года, чтобы не повторить теракта, произошедшего на берлинской рождественской ярмарке, - передает «Independent».

Во всех европейских столицах развернуты тысячи вооруженных до зубов полицейских и установлены бетонные блоки на ключевых улицах – так власти городов пытаются предотвратить совершение террористами нападений с помощью фургонов и грузовиков. Как сообщалось ранее, в результате теракта, совершенного с помощью грузовика в Берлине, были убиты 12 человек и ранены почти 50.

Самыми жесткими оказались меры безопасности, введенные в Лондоне. В новогоднюю ночь центральную часть британской столицы будут патрулировать более 3000 сотрудников полиции, часть из которых будет обета в полицейскую форму, а часть будут в штатском. Один из офицеров полиции Лондона объяснил журналистам, что эта операция планировалась в течение многих месяцев, поэтому власти надеются, что в новогоднюю ночь в европейских городах не произойдет ни одного теракта. Он также добавил, что европейская полиция постоянно совершенствуется, учитывая свои ошибки – сегодняшние меры безопасности в Лондоне учитывают опыт произошедшего в Берлине и Ницце.
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