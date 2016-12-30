Столтенберг исключил Россию из списка главных угроз НАТО

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил о том, что не считает Россию угрозой для государств, являющихся членами Североатлантического альянса.
Как информирует replyua.net, такое заявление от генсека прозвучало в интервью DPA. По его словам, непосредственная угроза от России не исходит ни для одной страны НАТО, а также ни для одного партнера альянса. «РФ продолжает оставаться нашим соседом, мы поддерживаем диалог с этой страной и стремимся избежать эскалации. Я вообще не считаю, что можно сравнивать ИГИЛ и Россию, заявляя о том, от кого из них будет больше угрозы в следующем году», заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о том, кто для альянса представляет наибольшую опасность – Россия или «Исламское государство».
Генсек подчеркнул, что цель НАТО заключается в том, чтобы полностью уничтожить ИГИЛ, поэтому террористическая группировка не идет в сравнение с Россией – эта страна является партнером. Также он считает, что НАТО пока не может вмешиваться в военный конфликт в Сирии, поскольку это только усугубит ситуацию и может привести к большим потерям.