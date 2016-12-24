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Кремль знову намагається вказувати які пам’ятники демонтувати, а які – залишати. Цього разу – полякам

Кремль знову намагається вказувати які пам’ятники демонтувати, а які – залишати. Цього разу – полякам
Москва знову вдалась до своєї звичної тактики втручання у внутрішні справи держав, які належали до колишнього соціалістичного табору, - про це інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Так, поляки розглядають питання про прийняття нормативного акту, який би забороняв «пропаганду комунізму чи будь-якого іншого тоталітарного ладу». У рамках реалізації цього закону можуть бути знищені, демонтовані чи перенесені низка пам’ятників радянським діячам, встановлених за часів правління комуністів у Польщі. Наприклад, одним із перших «жертв» закону став пам’ятник подяки радянським воїнам у містечку Ланьцут. Відтак, Російська Федерація відразу зреагувала – на сайті російського зовнішньополітичного відомства з’явилась відповідна заява, у якій Москва закликає Варшаву «утриматись від необдуманих кроків», для того щоб «не ускладнювати і так непрості двосторонні відносини».

Зауважимо, що кожен випадок демонтажу чи перенесення пам’ятників радянського періоду традиційно викликає бурхливу реакцію у Кремля. Наприклад, Москва розкритикувала рішення поляків перенести дві сотні пам’ятників до музею та повідомлення про демонтаж меморіалу на честь генерала Черняхівського.
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