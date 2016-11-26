Фавориты президентской гонки во Франции высказались о Крыме

Русская служба RFI сообщает, что Франсуа Фийон оказался не таким уж пророссийским политиком – во время телевизионных дебатов с Аленом Жюппе 24 ноября он заявил, что не поддерживает оккупацию Крымского полуострова Россией, - передает replyua.net.
Заявление Фийона было поддержано и вторым фаворитом президентской гонки во Франции – Жюппе. Он отметил: «Я сообщу Владимиру Путину, что не принимаю захват Крыма Россией». Издание пишет, что эта позиция – пожалуй, единственная, в чем мнения кандидатов в президенты Франции сходятся. Русская служба RFI приводит их основные высказывания в отношении России, Украины, Сирии и Европейского союза. О политическом курсе Франции в отношении России Жюппе заявил, что Франция должна вернуть себе статус супердержавы, и при этом она не должна зависеть от Вашингтона или Москвы. Также Жюппе отметил, что «Путин во Франции, как это ранее происходило в США, выбирает себе собственного кандидата в президенты». Он заявил: «Россия – наш партнер и сосед, мы не намерены с ней ссориться. Нам стоит подписать с ней договор об общеевропейской безопасности. Но если я стану президентом, я заявлю Путину: «Крым принадлежит Украине, и Россия не должна пренебрегать международным правом. Нам не хотелось бы, чтобы мы услышали о «русском мире» еще раз в Польше или в Балтии – пока Россия не будет выполнять Минские соглашения, мы не снимем санкции».
Фийон также заявил, что Франция должна быть самостоятельной в международной политике. При этом, по его мнению, политика Франсуа Олланда по отношению к России привела к негативным последствиям, поэтому Франции стоит установить с РФ такие отношения, которые попробовали бы «пристыковать» Россию к Европе. Фийон добавил, что не поддерживает ни аннексию Крыма, ни независимость Косово.
И Фийон, и Жюппе заявили, что политика Франции по отношению к Сирии была ошибочной. По их мнению, Франция должна продолжать борьбу с ИГИЛ, однако при этом ей стоит изменить методы. Фийон полагает, что стоит искать пути сближения с Ираном, которое позволят заключить временный договор о перемирии в Сирии. Жюппе заявил, что он не допустит возращения Башара Асада к власти, однако как выйти из сирийского кризиса, стоит в первую очередь спрашивать у России.