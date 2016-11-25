валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Манн: аж пыль столбом идет от борьбы с коррупцией и от реформ

Манн: аж пыль столбом идет от борьбы с коррупцией и от реформ
Саммит ЕС-Украина завершился в Брюсселе, и на нем больше обычного хвалили Украину – отмечали, что Украина борется с коррупцией и проводит реформы так, что аж пыль стоит столбом, и Украина сделала абсолютно все на свете, но безвизовый режим ей пока не дадут. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.

По словам израильского эксперта, у Юнкера от постоянного вранья глаза уже скошены, но он снова обещал безвиз до конца года. «Туск, который продолжает в изнеможении досиживать свой срок, еще раз заверил, что антироссийские санкции никто снимать не будет. Шестьсот миллионов евро, обещанные им, он Украине так и не дал, и заявил, что для этого нужно отменить мораторий на вырубку леса-кругляка. Видимо, мало леса ушло на отопление!», отмечает Манн.

Делегация от Украины, продолжает эксперт, в кулуарах пояснила, что безвиз не дали не потому, что хотят обижать Украину, а из-за того, что якобы четыре страны хотят изменить устав Шенгена. «Вы, главное, не волнуйтесь. Всего вам доброго и хорошего настроения», пишет Манн. По его мнению, этот саммит стал провальным для украинской дипломатии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
9053

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Виталий Портников в статье на сайте «Еспресо TV» пишет, как следует расценивать готовность Виктора Януковича выступить перед журналистами и поучаствовать в удаленном режиме в судебных заседаниях для


Последние новости

Захарова прокомментировал отказ ЕС в безвизе для Украины

Кустурица готовится к поездке в оккупированный Донецк

Эксперт: Трамп будет предпринимать самые необычные шаги

Эксперт: на ОПЗ нашлись только два реальных покупателя

В Украине растут объемы иностранных инвестиций

Яременко: идею с безвизом придумали, чтобы отвлечь народ от проблем

Пятигорец: кем нужно быть, чтобы так злорадствовать?

Ученые из НАСА угрожают Трампу

Климкин: все зависит только от Европарламента

Манн: аж пыль столбом идет от борьбы с коррупцией и от реформ

Гидрометцентр предупредил о сильном тумане и снегопадах

Пророссийский политик победил на дебатах во Франции

Российским туристам хотят «впихнуть» Крым вместе с путевкой в Сочи

Пономарь: страны ЕС поддержали вступление Украины в Евросоюз

Украина и Венгрия начинают новую историю сближения и сотрудничества

В Германии арестовали сирийца, промышлявшего изготовлением бомб

Итоги саммита Украина - ЕС

США и ЕС подписали договор о защите персональных данных при проведении уголовных расследований

У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов

Турецкая делегация в Крыму - очередной фэйк Кремля

 Новости за день