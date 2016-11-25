Манн: аж пыль столбом идет от борьбы с коррупцией и от реформ

Саммит ЕС-Украина завершился в Брюсселе, и на нем больше обычного хвалили Украину – отмечали, что Украина борется с коррупцией и проводит реформы так, что аж пыль стоит столбом, и Украина сделала абсолютно все на свете, но безвизовый режим ей пока не дадут. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.
По словам израильского эксперта, у Юнкера от постоянного вранья глаза уже скошены, но он снова обещал безвиз до конца года. «Туск, который продолжает в изнеможении досиживать свой срок, еще раз заверил, что антироссийские санкции никто снимать не будет. Шестьсот миллионов евро, обещанные им, он Украине так и не дал, и заявил, что для этого нужно отменить мораторий на вырубку леса-кругляка. Видимо, мало леса ушло на отопление!», отмечает Манн.
Делегация от Украины, продолжает эксперт, в кулуарах пояснила, что безвиз не дали не потому, что хотят обижать Украину, а из-за того, что якобы четыре страны хотят изменить устав Шенгена. «Вы, главное, не волнуйтесь. Всего вам доброго и хорошего настроения», пишет Манн. По его мнению, этот саммит стал провальным для украинской дипломатии.
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