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Портников: во Франции назревает разрушительный удар по Нормандскому формату

Портников: во Франции назревает разрушительный удар по Нормандскому формату
Виталий Портников в своей статье «Битва друзей Путина: какой может стать новая Франция» пишет о том, чем президентские выборы во Франции могут обернуться для Украины, - передает replyua.net.

Портников сообщает, что результаты первого тура праймериз во Франции, обнародованные вчера, шокировали всех – никто не ожидал, что Николя Саркози окажется третьим в списке и уступит место своим однопартийцам - Алену Жюппе и Франсуа Фийону. Журналист сообщает, что в начале предвыборной гонки Саркози лидировал, но на прошлой неделе социологи зафиксировали одинаковые результаты у всех трех политиков. «Вчера Саркози заявил об окончании своей политической карьеры. Во втором туре праймериз, скорее всего, победит Фийон, о поддержке которого уже заявил Саркози», - пишет журналист.

Портников объясняет, что секрет победы Фийона в том, что он занял центристскую позицию, которая показалась участникам праймериз самой убедительной и правдивой, в то время как Саркози пытался перетащить на свою сторону часть электората Марин Ле Пен, а Жюппе покушался на электорат Олланда. По мнению журналиста, основными конкурентами за президентское кресло во Франции могут стать Фийон и Ле Пен. «Но если во Франции народ в них видит разницу, для Украины ее практически нет – оба политика являются друзьями Путина», - сообщает он. Портников добавляет: «Еще неизвестно, кто победит, однако ситуация во Франции быстро меняется, и не в пользу Украины». Он резюмирует: «Европейское - вернее, евроатлантическое - политическое землетрясение только начинается».
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Горячая тема: Стали известны шокирующие результаты первого тура президентских выборов во Франции
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