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Совет ЕС подчеркнул важность предоставления Украине безвизового режима

Совет ЕС подчеркнул важность предоставления Украине безвизового режима
В руководстве Совета Европейского союза призвали к «своевременному» завершению процесса предоставления права на безвизовое посещение стран Шенгенской зоны для граждан Грузии и Украины. Как сообщает replyua.net, об этом идет речь в выводах Совета ЕС по Восточному партнерству.

Авторы документа особое внимание обратили на то, что все процедуры, необходимы для предоставления безвизового режима между Украиной, Грузией и странами Европейского союза, должны быть завершены в самое ближайшее время.

«Совет акцентирует внимание на важности своевременного завершения работы над процессом принятия всех решений, необходимых для либерализации визового режима для Грузии и Украины», - отмечается в документе.

При этом, определённые даты реализации всех процессов в документе отсутствуют. Помимо этого, в документе речь идет о том, что Совет Европы ожидает рассмотрения вопроса о безвизовом режиме с Арменией.

Как известно, глава украинского государства Петр Порошенко заявил о выполненных Киевом всех 144 условий, необходимых для введения безвизового режима со сторонами Европейского союза. В связи с этим, отметил он, у граждан Украины есть полное право рассчитывать на отмену виз в ближайшее время.
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